Лишь 8 футболистов забивали больше в Лиге чемпионов.

Хавбек немецкой "Баварии" Томас Мюллер забил свой 48-й гол в Лиге чемпионов и догнал в списке бомбардиров Андрея Шевченко, который тоже имеет такое же количество забитых в самом престижном турнире футбола.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ Мюллер поразил ворота французского коллектива, сделав счет 2:2 своим великолепным ударом головой. Однако это не спасло его команду от поражения.

Читайте такжеЧелси уверенно обыграл Порту в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Для Томаса этот гол стал 48-м в матчах Лиги чемпионов и он догнал Шевченко, а также шведа Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров турнира.

Больше, чем это трио, в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов забивали Альфредо Ди Стефано (49), Тьерри Анри (50), Руд Ван Нистелрой (56), Карим Бензема (70), Рауль (71), Роберт Левандовски (73), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

Мюллер является воспитанником "Баварии" и начиная с 2007 года всегда защищал цвета родного клуба. В составе мюнхенского клуба он дважды делал требл: в 2013 и 2020 годах. Напомним, что недавно Килиан Мбаппе тоже повторил достижение Шевченко, который был его кумиром в детстве.

"Бавария" - ПСЖ: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com стал автор дубля Килиан Мбаппе (оценка 8,4).

Йозуа Киммих проявил себя в роли плеймейкера в этом матче и создал 10 явных голевых моментов. Это лучший показатель на стадии 1/4 с 2011 года.

"Бавария" впервые проиграла в Лиге чемпионов с марта 2019 года.

Килиан Мбаппе уже забил свой 8-й гол в текущем розыгрыше и таким образом повторил достижение других французов: столько же голов забил Виссам Бен-Йеддер в сезоне 2017/18 и Давид Трезеге в сезоне 2001/02.

Ответный матч команды проведут 13 апреля в Париже.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем