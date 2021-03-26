В коллективе "желто-синих" царит дружелюбная атмосфера.

Веселая ситуация случилась на вечерней тренировке сборной Украины в Киеве, которая проходила на стадионе имени Банникова.

Об этом стало известно из You-Tube канала Do Best!

Футболисты "шлифовали" свои навыки в держании мяча в два касания. Новоиспеченный капитан национальной команды Александр Зинченко умышленно дал неудобный пас вратарю Андрею Лунину. 22-летний голкипер "Реала" так и не принял мяч, а потому должен был стать в центр на наказание. Он получил легкие удары по "пятой точке".

Александр Зинченко: карьера в сборной Украины

Зинченко дебютировал за национальную команду Украины 12 октября 2015 года, став третьим в списке самых молодых дебютантов сборной.

29 мая 2016 года Зинченко забил дебютный мяч за сборную Украины в матче против Румынии и стал самым молодым автором гола в истории украинской команды (19 лет 165 дней).

Всего на счету Зинченко 35 матчей и 5 голов в футболке сборной Украины.

Зинченко установил достижения, выведя сборную Украины с капитанской повязкой на матч квалификации ЧМ-2022 против Франции.

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Автор: Будрин Артем