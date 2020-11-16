Румынский специалист, по данным журналистов, чувствует себя одиноко в Киеве.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что рассматривает возможность покинуть клуб во время зимней паузы.

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О возможной отставке стало известно порталу Ziare из собственных источников.

Румынский наставник впервые в своей тренерской карьере находится вдали от своей супруги Нели, которая живет в Румынии. Пандемия коронавируса не позволяет Луческу видеться с женой.

Тренер живет один на базе "Динамо" и, как утверждает источник, намерен завершить сотрудничество с киевлянами, если в ближайшее время ограничения, которые связаны с коронавирусом, не будут ослаблены.

Сам Луческу в комментарии Footboom сообщил, что не рассматривает сценарий с уходом из клуба:

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом".

Мирча Луческу в "Динамо": главное

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, а также лидируют в УПЛ, набрав 20 очков в девяти турах.

Еще в квалификации ЛЧ Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.

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Перевод: Данил Слесь