Футболист сборной Украины в конце матча вышел на замену.

В рамках 19-го тура Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Милан" со счетом 3:0.

"Аталанта" продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей.

"Милан" потерпел самое крупное поражение в Серии А с декабря 2019 года, когда был разгромлен той же "Аталантой" со счетом 0:5.

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Украинец Руслан Малиновский в составе бергамасков появился на поле уже в компенсированное ко второму тайму время, когда его команда вела со счетом 3:0.

Также отметим, что звездный форвард "Милана" Златан Ибрагимович проводил свой 600-й матч в карьере.

"Милан" - "Аталанта" - 0:3

Голы: Ромеро, 26, Иличич, 53, Сапата, 77

"Милан": Дж. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Калулу (Мусаккьо, 57), Эрнандес, Мейте (Диас, 46), Тонали, Кессье, Кастильехо (Манджукич, 70), Ибрагимович, Леау (Ребич, 70)

"Аталанта": Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити (Кальдара, 90+1), Хатебур (Мехле, 67), де Роон, Фройлер, Госенс (Паломино, 90+1), Пессина (Малиновсикй, 90+1), Иличич (Муриэль, 82), Сапата

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

После 19 туров "Милан", несмотря на поражение, сохраняет лидерство в Серии А. У команды Стефано Пиоли - 43 очка, на 2 больше, чем у "Интера".

"Аталанта" набрала 36 очков и ворвалась в топ-четверку, однако ближайшие преследователи "Наполи" и "Ювентус" еще могут потеснить бергамасков за счет матчей в запасе.

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Автор: Антон Дударь