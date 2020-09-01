Михаил Кополовец рассказал, что у него было "очень плохое состояние".

Спортивный директор "Миная", футболист Михаил Кополовец рассказал о том, что болеет коронавирусом.

В комментарии "Футбол NEWS" Кополовец рассказал, что тяжело переносил болезнь.

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"Мне тяжело было. Потерял обоняние, температура, плохо спишь... Состояние очень плохое, ломает, рвота была пару дней. Короче, полный фарш. Я почувствовал, что это за болезнь. Да, я тоже первое время с недоверием относился. Сейчас прошел сам. Катастрофа, честно. Очень тяжелое состояние", - рассказал Кополовец.

"Через два дня сдам тест, еще кровь сдам, чтобы проверили антитела. Буду смотреть. Сейчас не хожу на тренировки, восемь дней дома сидел. Сейчас немного вышел, потому что врач сказал, что сидеть дома нельзя - легкие должны работать, надо двигаться. Дома сидеть - не вариант", - добавил он.

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Автор: Антон Дударь