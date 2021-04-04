Михаил Кополовец решил сосредоточиться на карьере спортивного директора.

Украинский полузащитник Михаил Кополовец принял решение завершить карьеру футболиста.

Об этом в эфире телеканалов "Футбол 1/2/3" сообщил журналист Богдан Тымовчак.

Читайте такжеВладелец клуба УПЛ попал под санкции СНБО за контрабанду37-летний Кополовец решил сосредоточиться на работе спортивным директором "Миная".

"Михаил Кополовец официально завершил карьеру. Такое решение он принял после отставки Василия Кобина с поста главного тренера. Кополовец объяснил свое решение тем, что сейчас клубу нужно набирать очки. Он хотел завершать по-другому, но турнирная ситуация вынудила его сосредоточиться на работе спортивным директором", - сказал журналист.

Напомним, Кополовец известен своей легендарной фразой, которая стала интернет-мемом. Во время выступления за "Карпаты" он сказал, что команда перед каждой игрой ходит в церковь, и повторил это несколько раз:

"Мы в церковь ходим перед каждой игрой, перед каждой, перед каждой игрой ходим в церковь, перед каждой игрой ходим в церковь! Кому уже молиться, кому молиться? Перед каждой игрой наша команда ходит в церковь, перед каждой!".

Фраза "Перед каждой игрой" вошла в обиход украинских болельщиков.

Михаил Кополовец: карьера футболиста

Кополовец играл на позиции полузащитника. Он выступал за "Закарпатье", "Карпаты", "Говерлу", белорусскую "Белшину", любительский клуб из Германии "Айнхайт" и "Минай".

С 2018 года он совмещал игровую карьеру с должностью спортивного директора "Миная".

В текущем сезоне Кополовец выходил на поле лишь один раз, проведя 20 минут в матче против "Динамо".

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Автор: Антон Дударь