Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн отличились необычным имиджем.

Звездные французские футболисты, чемпионы мира Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн позабавили фанатов своими новыми прическами.

Так, Мбаппе покрасил волосы в голубой цвет и с новым имиджем появился на поле в матче "Пари Сен-Жермен".

Гризманн перед игрой "Барселоны" заплел косички, сделав так называемые "колоски".

Болельщики высмеяли прически звездных футболистов. В сети сразу же появилось множество фотожаб.

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Автор: Антон Дударь