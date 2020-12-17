Килиан Мбаппе / фото REUTERS
Звездные французские футболисты, чемпионы мира Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн позабавили фанатов своими новыми прическами.
Так, Мбаппе покрасил волосы в голубой цвет и с новым имиджем появился на поле в матче "Пари Сен-Жермен".
Гризманн перед игрой "Барселоны" заплел косички, сделав так называемые "колоски".
Антуан Гризманн / фото REUTERS
Болельщики высмеяли прически звездных футболистов. В сети сразу же появилось множество фотожаб.
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