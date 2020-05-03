Испанские журналисты включили матч Динамо в топ-50 лучших в истории футбола (видео)

Авторитетное издание вспомнило одну из главных побед в истории киевского клуба.

Испанское издание Marca включило противостояние киевского "Динамо" против мадридского "Атлетико" в финале Кубка обладателей кубков-1986 в список 50 лучших матчей в истории футбола.

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Матч состоялся в Лионе 2 мая 1986 года. Накануне исполнилось ровно 34 года с той игры.

Команда Валерия Лобановского праздновала победу на 50-тысячном "Стад Жерлан" со счетом 3:0. На пятой минуте счет открыл Александр Заваров, а в концовке встрече еще по разу отличились Олег Блохин и Вадим Евтушенко.

"Окончательный счет полностью отобразил то, что происходило на футбольном поле. Могло показаться, что судьба встречи не была решена до последних минут, но "Динамо" постоянно превосходило "Атлетико", который не знал, как справиться с таким соперником в финале", - написало издание.

УНИАН ранее сообщал о том, что Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров в истории футбола.