Ультрас клуба требуют отставки президента.

Фанаты "Марселя" устроили пожар на базе французского клуба.

Об этом сообщает La Provence.

Несколько сотен болельщиков сначала использовали пиротехнику, в частности дымовые шашки. Это стало причиной возгорания расположенных рядом деревьев. А потом ультрас пошли на штурм и сломали ворота базы. Все это происходит за несколько часов до начала матча между "Марселем" и "Ренном".

Главный мотив протеста фанатов - убрать президента клуба Жака-Анри Эйро. Раздаются лозунги из уст болельщиков "Эйро, уйди", "Эйро, покинь клуб". А также лозунги на плакатах с нецензурной бранью.

Ранее сообщалось, что в скором времени "Марсель" может покинуть тренер Андре Виллаш-Боаш. Португалец возглавил "Марсель" в 2019 году и занял второе место в чемпионате Франции. Однако, провалился в групповом этапе Лиги чемпионов.

После 20 туров чемпионата Франции "Марсель" набрал 32 очка и занимает 6-е место в Лиге 1. А сегодня запланирован поединок с "Ренном". Начало - в 22:00.

Les supporters de l’OM sont entrés dans le centre d’entraînement ! 🚨🚨 #EyraudDemission#OM#TeamOMpic.twitter.com/7A5hp9O3Er — Supporter de l’équipe qui a la seule étoile LDC (@MarseilleChamp2) January 30, 2021

Жуткие кадры с места происшествия вашему вниманию:

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Автор: Будрин Артем