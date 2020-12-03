Артем Милевский познакомился с Диего Марадоной в Беларуси.

Украинский нападающий Артем Милевский рассказал о своем знакомстве с легендой футбола Диего Марадоной, которое состоялось в 2018 году.

Аргентинец прилетел в Беларусь, так как был назначен председателем правления "Динамо" Брест, но пробыл в этой роли недолго.

"Я могу вспомнить знакомство с Марадоной. Он приехал в 2018 году на игру с солигорским "Шахтером". Приехал на большой машине. Понятно, был аншлаг на стадионе", - сказал Милевский для своего YouTube-канала "Миля".

"Марадона вышел, у него была кепка "Динамо" Брест, шарфик. Всех приветствовал, давал "краба". Подходит, я ему говорю: "Здрасьте, Диего, hello". А он меня так обнял по-отцовски. Это запомнилось. Потом он взял мяч, выбил его на трибуну как сувенир", - продолжил украинский футболист.

По словам Милевского, на следующий день Марадона давал игрокам брестского "Динамо" наставления:

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"Мы проиграли, правда. Но на следующий день у нас была сауна на стадионе. Марадона пришел в раздевалку и минут 30 что-то там нам объяснял на испанском. Переводчик нам переводил. Ничего такого сверхъестественного, он давал наставления, давал рекомендации, рассказывал футбольные истории из жизни".

"Царство ему небесное, величайший, такая фигура - никто его не заменит по харизме, по всему", - подытожил Милевский.

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Автор: Антон Дударь