Украинский нападающий Артем Милевский рассказал о своем знакомстве с легендой футбола Диего Марадоной, которое состоялось в 2018 году.
Аргентинец прилетел в Беларусь, так как был назначен председателем правления "Динамо" Брест, но пробыл в этой роли недолго.
"Я могу вспомнить знакомство с Марадоной. Он приехал в 2018 году на игру с солигорским "Шахтером". Приехал на большой машине. Понятно, был аншлаг на стадионе", - сказал Милевский для своего YouTube-канала "Миля".
"Марадона вышел, у него была кепка "Динамо" Брест, шарфик. Всех приветствовал, давал "краба". Подходит, я ему говорю: "Здрасьте, Диего, hello". А он меня так обнял по-отцовски. Это запомнилось. Потом он взял мяч, выбил его на трибуну как сувенир", - продолжил украинский футболист.
По словам Милевского, на следующий день Марадона давал игрокам брестского "Динамо" наставления:
Читайте такжеМесси посвятил гол Марадоне и получил за это желтую карточку (фото)
"Мы проиграли, правда. Но на следующий день у нас была сауна на стадионе. Марадона пришел в раздевалку и минут 30 что-то там нам объяснял на испанском. Переводчик нам переводил. Ничего такого сверхъестественного, он давал наставления, давал рекомендации, рассказывал футбольные истории из жизни".
"Царство ему небесное, величайший, такая фигура - никто его не заменит по харизме, по всему", - подытожил Милевский.
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
- В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
- Личного врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram