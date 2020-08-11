Пенальти в овертайме вывел Манчестер Юнайтед в полуфинал Лиги Европы (фото)

Манкунианцы с большим трудом обыграли "Копенгаген".

11 августа в немецком Кельне при пустых трибунах проходил матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" встречался с "Копенгагеном". Англичане одержали победу со счетом 1:0.

Читайте такжеФинал восьми Лиги Европы: расписание всех матчей, результаты

Британцы владели преимуществом в первом тайме и перед перерывом смогли забить, когда Гринвуд от штанги отправил мяч в сетку, но после просмотра повтора арбитр зафиксировал офсайд.

Во втором тайме команды вели интенсивную борьбу за мяч, а МЮ удалось создать несколько полумоментов, но до взятия ворот дело так и не дошло.

Ключевой момент поединка произошел уже в первом овертайме. На 94-й минуте Мартиаль после контакта с защитником упал в штрафной датчан, а рефери назначил пенальти. Наказание удачно реализовал Фернандеш и вывел манкунианцев в полуфинал.

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" - 1:0

Гол: Фернандеш, 95 (пенальти)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Байи (Линделеф, 70), Магуайр, Уильямс, Фред (Матич, 70), Погба, Гринвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112), Мартиаль (Мактоминей, 120+1)

"Копенгаген": Йонссон, Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15), Зека, Стаге (Мудражия, 105), Бьел (Овьедо, 57), Фальк (Бевинг, 112), Винн, Дарами (Кауфманн, 57)

Предупреждения: Магуайр, Байи - Кауфманн, Стаге, Зека

В полуфинале 16 августа "Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем противостояния "Вулверхэмптона" и "Севильи".

Напомним, в другом матче дня "Интер" победил "Байер" и стал потенциальным соперником "Шахтера" по полуфиналу.

"Горняки" свой матч в 1/4 финала ЛЕ проведут против "Базеля" 11 августа. Главный тренер дончан Луиш Каштру уже оценил предстоящего соперника.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram