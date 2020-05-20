"Подумал, что это водитель автобуса": Зинченко не узнал одноклубника по Ман Сити после карантина

Украинский футболист пошутил о выходе из карантина и рассказал о возвращении "Манчестер Сити" к тренировкам.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о выходе команды из карантина.

Слова Зинченко приводит официальный сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Украинец в шутливой манере сказал, что не узнал своего одноклубника Лероя Сане из-за того, что тот набрал лишний вес:

"Когда я уезжал с базы, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал, что это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, "траванул" за "Баварию" - он ушел от разговора. Думаю, что там все "на мази", но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограммов".

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По словам Зинченко, футболисты "Манчестер Сити" сдали тесты на коронавирус - результаты у всех отрицательные. Команда может приступить к тренировкам с воскресенья.

"С нетерпением жду возобновления чемпионата - без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, - например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ", - подчеркнул футболист.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что капитан клуба АПЛ отказался возобновлять тренировки из-за пандемии.