Манчестер Сити - ПСЖ: где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Манкунианцы близки к финалу Лиги чемпионов, как никогда раньше.

5 мая в Англии пройдет ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - ПСЖ. Читайте такжеМанчестер Сити - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - ПСЖ: где смотреть матч В прямом эфире противостояние французского и английского клубов покажет телеканал "Футбол 1". Также трансляция матча будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Начало матча - в 22.00. Манчестер Сити - ПСЖ: перед матчем В первом матче "Манчестер Сити" одержал волевую победу со счетом 2:1, оба раза забив после выхода на поле украинца Александра Зинченко.

"Манчестер Сити" может выйти в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории, а ПСЖ - во второй раз.

Между полуфинальными играми ЛЧ "Ман Сити" в АПЛ обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, а ПСЖ в чемпионате Франции одержал важную победу над "Лансом" (2:1). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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