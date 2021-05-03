Александр Зинченко и Рубен Диаш являются гарантами надежной обороны "горожан" / фото REUTERS
5 мая в Англии пройдет ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - ПСЖ.
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Манчестер Сити - ПСЖ: где смотреть матч
В прямом эфире противостояние французского и английского клубов покажет телеканал "Футбол 1".
Также трансляция матча будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Начало матча - в 22.00.
Манчестер Сити - ПСЖ: перед матчем
- В первом матче "Манчестер Сити" одержал волевую победу со счетом 2:1, оба раза забив после выхода на поле украинца Александра Зинченко.
- "Манчестер Сити" может выйти в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории, а ПСЖ - во второй раз.
- Между полуфинальными играми ЛЧ "Ман Сити" в АПЛ обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, а ПСЖ в чемпионате Франции одержал важную победу над "Лансом" (2:1).
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