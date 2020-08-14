Манчестер Сити - Лион: где смотреть матч Лиги чемпионов
19:34, 14 августа 2020Футбол
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В заключительном четвертьфинале ЛЧ встретятся английский и французский клубы.
Главный тренер Лиона Руди Гарсия и форвард Мемфис Депай / фото REUTERS
15 августа в Лиссабоне пройдет четвертый матч 1/4 финала между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Лион.
Читайте такжеМанчестер Сити - Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионовНачало встречи - в 22.00.
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Лион" будет доступна на телеканале "Футбол 2".
В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в эфире которой эксперты обсудят шансы английского и французского клубов.
Манчестер Сити - Лион: перед матчем
- "Манчестер Сити" в текущем розыгрыше ЛЧ уверенно занял первое место в своей группе, а в 1/8 финала прошел мадридский "Реал" - 2:1, 2:1.
- "Лион" занял второе место в группе G, не потерпев ни одного поражения, но пропустив вперед "РБ Лейпциг". В 1/8 финала французский клуб сенсационно выбил "Ювентус" за счет выездного гола - 1:0, 1:2.
- В АПЛ 2019-2020 "Ман Сити" финишировал на втором месте. Во Франции чемпионат был завершен досрочно, и "Лион" занял итоговую седьмую позицию.
- И "Манчестер Сити", и "Лион" могут во второй раз в своей истории выйти в полуфинал ЛЧ. Английский клуб играл там в сезоне 2015-2016, а "Лион" - 2009-2010.
- Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем противостояния "Барселоны" и "Баварии".
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