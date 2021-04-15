Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" автобус с футболистами гостей закидали камнями и бутылками.
В момент нападения футболисты и тренеры "сливочных" находились в автобусе.
К счастью, обошлось без травм, однако было разбито стекло автобуса.
Как сообщает Goal.com, "Ливерпуль" осудил действия фанатов.
Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSportpic.twitter.com/Lmy44rOqgj— Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021
"Мы безоговорочно осуждаем действия, которые привели к повреждению командного автобуса мадридского "Реала" во время прибытия испанской команды на "Энфилд". Это совершенно неприемлемое и постыдное поведение нескольких человек.
Мы искренне приносим извинения гостям за причиненные неудобства и будем работать вместе с полицией, чтобы установить факты произошедшего и привлечь к наказанию виновных", - заявили в "Ливерпуле".
"Ливерпуль" - "Реал": итоги матча
- "Ливерпуль" и "Реал" сыграли вничью (0:0) и дальше по сумме двух встреч прошли мадридцы.
- "Реал" вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в 30-й раз в истории.
- "Ливерпуль" не может обыграть "Реал" в пяти матчах подряд (1 ничья и 4 поражения).
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Федерико Вальверде из "Реала" (оценка 8,2).
- "Реал" пробился в полуфинал ЛЧ впервые после ухода Криштиану Роналду.
- В полуфинале "Реал" сыграет с лондонским "Челси".
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