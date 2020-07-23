Ливерпуль и Челси устроили голевую феерию в матче АПЛ (видео)

Чемпион одержал победу в матче с восемью голами.

В 37-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Челси". Команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 5:3.

После этого матча "Ливерпуль" получил чемпионский кубок.

За тур до финиша чемпионата "красные" набрали 96 очков.

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В то же время это поражение усложнило жизнь "Челси". У лондонцев - 63 очка и четвертое место. "Синие" на 1 очко опережают "Лестер" и в последнем туре будут играть против "Вулверхэмптона".

"Ливерпуль" - "Челси" - 5:3

Голы: Кейта, 23, Александер-Арнольд, 38, Вейналдум, 43, Фирмино, 54, Окслейд-Чемберлен, 85 - Жиру, 45+3, Абрахам, 61, Пулишич, 73

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Джонс, 65), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 65), Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Фирмино (Минамино, 87), Мане (Ориги, 88).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо (Эмерсон, 88), Виллиан (Пулишич, 59), Маунт (Хадсон-Одои, 59), Жиру (Абрахам, 59).

Обзор матча опубликовал официальный канал "Челси" на YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ливерпуль" проиграл "Арсеналу" и потерял шансы побить рекорд АПЛ.

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