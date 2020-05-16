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Месси страстно поцеловал жену для музыкального клипа рэпера (видео)

11:27, 16 мая 2020
Футбол
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Лионель Месси снялся в клипе с женой / фото: instagram.com/leomessi

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Исполнитель представил клип на песню "Antes Que El Mundo Se Acabe", который составлен из 113 поцелуев разных пар.

Одной из них оказались Месси и его жена Антонелла Рокуццо, которые показали свою версию поцелуя. Также в клипе принял участие нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала со своей девушкой.

Месси с супругой появляются в видео на 1:57, Дибала со своей второй половинкой - на 2:40.

Напомним, "Барселона" уже приступила к тренировкам, а Месси сменил имидж после выхода из карантина. Дибала, в свою очередь, долго не мог победить коронавирус, однако недавно подтвердил, что полностью здоров.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси появился на обложке журнала в образе Че Гевары.

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