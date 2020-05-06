"Мое лицо говорит обо всем": лидер Ювентуса спустя полтора месяца сумел победить коронавирус (фото)

Пауло Дибала долго не мог избавиться от вируса.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала окончательно справился с коронавирусом.

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Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Про заражение игрока стало известно еще 21 марта - он и его девушка Ориана Сабатини были сразу помещены на карантин. В конце апреля сообщалось, что Дибала четыре раза сдавал тест на COVID-19 - первый, третий и последний были положительными. Второй показал отсутствие инфекции.

Теперь в клубе сообщили, что аргентинец еще дважды сдал тест и оба раза результат был отрицательным. Дибала больше не обязан находиться на самоизоляции дома.

Сам футболист разместил фото в Instagram, которое в полной мере передает его эмоции.

"Мое лицо говорит обо всем. Я наконец-то вылечился от СOVID-19", - написал Пауло.

Стоит отметить, что "Ювентус" уже допустил футболистов к индивидуальным тренировкам, но дата возобновления сезона пока не утверждена.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Ювентуса" вспомнил свои ощущения после заражения коронавирусом.