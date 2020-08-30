Руководитель государства обратился к форварду "Барселоны", который решил покинуть клуб.

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал ситуацию с будущим капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который намерен покинуть клуб.

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Фернандеса цитирует Archyde.

"Лионель, ты остаешься в наших сердцах, но мы можем никогда больше не увидеть, как ты играешь на родной земле. Подари нам удовольствие наблюдать, как ты завершаешь карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз". Если Месси не завершит карьеру в "Барселоне", то должен вернуться в родной клуб", - сказал президент.

33-летний форвард всю профессиональную карьеру проводит в "Барселоне". Аргентинец является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз" - из академии этого клуба он переехал в Каталонию в 2000-м году.

Месси уходит из "Барселоны": главное

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считает, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте.

Месси окончательно захотел уйти из клуба после разгромного поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8). Аргентинец уже давно недоволен решениями и трансферной политикой руководства "Барселоны".

Личная беседа Месси с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом не убедила аргентинца остаться в клубе. 33-летний Месси считает, что у него больше нет времени ждать возможности выигрывать трофеи.

В "Барселоне" утверждают, что у Месси нет юридических оснований расторгнуть контракт, так как про желание активировать соответствующий пункт он должен был уведомить клуб до 30 мая.

В услугах Месси заинтересован английский "Манчестер Сити", который является фаворитом в борьбе за форварда.

Также на игрока, по данным СМИ, претендуют "Ювентус" и ПСЖ.

Аргентинец не прибыл в расположение "Барсы" для прохождения медосмотра и теста на коронавирус перед возобновлением сезона.

В Ла Лиге заявили, что контракт Месси с "Барселоной" остается в силе до момента, пока не будут выплачены отступные в размере 700 миллионов евро.

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Перевод: Данил Слесь