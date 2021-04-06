Списанный со счетов англичанин реанимирует свою карьеру в команде из Лондона.

Игрок сборной Англии Джесси Лингард, контракт которого принадлежит "Манчестер Юнайтед", забил потрясающий гол в матче 30-го тура АПЛ в ворота "Вулверхэмптона". Напомним, что в январе 2021 года "красные дьяволы" отдали Лингарда в аренду "Вест Хэму".

После переезда в Лондон, Лингард опомнился и начал демонстрировать качественную игру. Большинство скептиков называли англичанина "вечно перспективным" и саркастически прозвали его "Лингардиньо", словно саркастический троллинг с отсылкой к имени легендарного бразильца Роналдинью. По иронии судьбы англичанин забил гол в стиле великого бразильца.

За свой короткий период в "Вест Хэме" Джесси за 8 матчей оформил 6 забитых голов и еще 3 результативные передачи.

Знаменитый художник Омар Момани, пишущий остроумные карикатуры и пародии пошутил над 28-летним полузащитником, тоже сделав отсылку с намеком на "Лингардиньо". Особенно это актуально после такого блестящего забитого гола.

Напомним, что цвета "Вест Хэма" также защищает 31-летний хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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Автор: Будрин Артем