Лилль в последнем туре одолел Анже / фото REUTERS
Чемпион Франции определился лишь в заключительном 38-м туре. "Лилль" имел фору в одно очко перед ПСЖ и единственная надежда парижан была на то, что "мастиффы" допустят осечку в последнем туре с "Анже". Но "Лилль" выиграл и самостоятельно решил судьбу титула.
"Брест" - ПСЖ - 0:2
Голы: Февр, 37 (автогол), Мбаппе, 71
Нереализованный пенальти: Неймар, 19
"Анже" - "Лилль" - 1:2
Голы: Фульгини, 92 - Дэвид Джонатан, 10, Бурак Йилмаз, 45 (пенальти)
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Чемпионат Франции: итоговая турнирная таблица
- "Лилль" неожиданно финишировал первым, набрав 83 очка.
- Серебряные медали завоевал ПСЖ, отстав от чемпиона всего на одно очко.
- "Монако" завоевал бронзовые награды, имея в активе 78 зачетных пунктов.
- "Лион" стал четвертым и имеет 76 баллов.
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