Последний раз парижский гранд не смог выиграть Лигу 1 в сезоне 2016/17.

Чемпион Франции определился лишь в заключительном 38-м туре. "Лилль" имел фору в одно очко перед ПСЖ и единственная надежда парижан была на то, что "мастиффы" допустят осечку в последнем туре с "Анже". Но "Лилль" выиграл и самостоятельно решил судьбу титула.

"Брест" - ПСЖ - 0:2

Голы: Февр, 37 (автогол), Мбаппе, 71

Нереализованный пенальти: Неймар, 19

"Анже" - "Лилль" - 1:2

Голы: Фульгини, 92 - Дэвид Джонатан, 10, Бурак Йилмаз, 45 (пенальти)

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Чемпионат Франции: итоговая турнирная таблица

"Лилль" неожиданно финишировал первым, набрав 83 очка.

Серебряные медали завоевал ПСЖ, отстав от чемпиона всего на одно очко.

"Монако" завоевал бронзовые награды, имея в активе 78 зачетных пунктов.

"Лион" стал четвертым и имеет 76 баллов.

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Автор: Артем Будрин