Лига наций: результаты всех матчей 17 ноября (фото)

Испания разгромила Германию, Хорватия проиграла Португалии, но осталась в Лиге А.

17 ноября состоялся ряд матчей заключительного 6-го тура группового этапа Лиги наций 2020-2021. Результаты матчей Лига А. Группа 3 Хорватия - Португалия - 2:3 Голы: Ковачич, 29, 65 - Рубен Диаш, 52, 90, Жоау Феликс, 60 Франция - Швеция - 4:2 Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 - Классон, 4, Квайсон, 99 Итоговое положение команд: Франция - 16 очков, Португалия - 13, Хорватия - 3, Швеция - 3 Лига А. Группа 4 Испания - Германия - 6:0 Голы: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89 Швейцария - Украина - матч отменен Положение команд: Испания - 11 очков (6 игр), Германия - 9 (6), Украина - 6 (5), Швейцария - 3 (5) Лига С. Группа 1 Люксембург - Азербайджан - 0:0 Черногория - Кипр - 4:0 Голы: Йоветич, 14, Болевич, 25, 28, Мугоша, 60 Итоговое положение команд: Черногория - 13 очков, Люксембург - 10, Азербайджан - 6, Кипр - 4 Лига D. Группа 1 Мальта - Фарерские острова - 1:1 Голы: Гийомье, 54 - Йонссон, 70 Андорра - Латвия - 0:5 Голы: Черномордый, 6, Икауниекс, 57, 60, Гутковский, 70 (с пенальти), Кроллис, 90 (с пенальти) Итоговое положение команд: Фарерские острова - 12 очков, Мальта - 9, Латвия - 7, Андорра - 2 Лига D. Группа 2 Гибралтар - Лихтенштейн - 1:1 Голы: Фроммельт, 17 (автогол) - Фрик, 44 Итоговое положение команд: Гибралтар - 8 очков, Лихтенштейн - 5, Сан-Марино - 2 Лига наций: что нужно знать В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 18 ноября текущего года.

Матч сборной Украины против сборной Швейцарии в 6-м туре официально отменен. Решение по нему УЕФА примет позже.

Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.

Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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