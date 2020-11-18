17 ноября состоялся ряд матчей заключительного 6-го тура группового этапа Лиги наций 2020-2021.
Результаты матчей
Лига А. Группа 3
Хорватия - Португалия - 2:3
Голы: Ковачич, 29, 65 - Рубен Диаш, 52, 90, Жоау Феликс, 60
Франция - Швеция - 4:2
Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 - Классон, 4, Квайсон, 99
Итоговое положение команд: Франция - 16 очков, Португалия - 13, Хорватия - 3, Швеция - 3
Лига А. Группа 4
Испания - Германия - 6:0
Голы: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89
Швейцария - Украина - матч отменен
Положение команд: Испания - 11 очков (6 игр), Германия - 9 (6), Украина - 6 (5), Швейцария - 3 (5)
Лига С. Группа 1
Люксембург - Азербайджан - 0:0
Черногория - Кипр - 4:0
Голы: Йоветич, 14, Болевич, 25, 28, Мугоша, 60
Итоговое положение команд: Черногория - 13 очков, Люксембург - 10, Азербайджан - 6, Кипр - 4
Лига D. Группа 1
Мальта - Фарерские острова - 1:1
Голы: Гийомье, 54 - Йонссон, 70
Андорра - Латвия - 0:5
Голы: Черномордый, 6, Икауниекс, 57, 60, Гутковский, 70 (с пенальти), Кроллис, 90 (с пенальти)
Итоговое положение команд: Фарерские острова - 12 очков, Мальта - 9, Латвия - 7, Андорра - 2
Лига D. Группа 2
Гибралтар - Лихтенштейн - 1:1
Голы: Фроммельт, 17 (автогол) - Фрик, 44
Итоговое положение команд: Гибралтар - 8 очков, Лихтенштейн - 5, Сан-Марино - 2
Лига наций: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 18 ноября текущего года.
- Матч сборной Украины против сборной Швейцарии в 6-м туре официально отменен. Решение по нему УЕФА примет позже.
- Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
- Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
- Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
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