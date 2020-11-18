Лука Модрич и Криштиану Роналду / фото REUTERS

17 ноября состоялся ряд матчей заключительного 6-го тура группового этапа Лиги наций 2020-2021.

Результаты матчей

Лига А. Группа 3

Хорватия - Португалия - 2:3

Голы: Ковачич, 29, 65 - Рубен Диаш, 52, 90, Жоау Феликс, 60

Франция - Швеция - 4:2

Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 - Классон, 4, Квайсон, 99

Итоговое положение команд: Франция - 16 очков, Португалия - 13, Хорватия - 3, Швеция - 3

Игроки сборной Франции / фото REUTERS

Лига А. Группа 4

Испания - Германия - 6:0

Голы: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89

Швейцария - Украина - матч отменен

Положение команд: Испания - 11 очков (6 игр), Германия - 9 (6), Украина - 6 (5), Швейцария - 3 (5)

Испания - Германия / фото REUTERS

Лига С. Группа 1

Люксембург - Азербайджан - 0:0 

Черногория - Кипр - 4:0

Голы: Йоветич, 14, Болевич, 25, 28, Мугоша, 60

Итоговое положение команд: Черногория - 13 очков, Люксембург - 10, Азербайджан - 6, Кипр - 4

Черногория - Кипр / фото REUTERS

Лига D. Группа 1

Мальта - Фарерские острова - 1:1

Голы: Гийомье, 54 - Йонссон, 70

Андорра - Латвия - 0:5

Голы: Черномордый, 6, Икауниекс, 57, 60, Гутковский, 70 (с пенальти), Кроллис, 90 (с пенальти)

Итоговое положение команд: Фарерские острова - 12 очков, Мальта - 9, Латвия - 7, Андорра - 2

Сборная Фарерских островов / фото REUTERS

Лига D. Группа 2

Гибралтар - Лихтенштейн - 1:1

Голы: Фроммельт, 17 (автогол) - Фрик, 44

Итоговое положение команд: Гибралтар - 8 очков, Лихтенштейн - 5, Сан-Марино - 2

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 18 ноября текущего года. 
  • Матч сборной Украины против сборной Швейцарии в 6-м туре официально отменен. Решение по нему УЕФА примет позже.
  • Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года. 
  • Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. 
  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

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Автор: Антон Дударь