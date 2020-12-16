Главными фаворитами турнира являются английские клубы.

После жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы букмекеры оценили шансы всех участников на победу в турнире.

Борьбу за трофей будут вести и два украинских клуба - "Шахтер" и "Динамо".

Победа "Шахтера" в турнире оценивается коэффициентом 21,00, а победа "Динамо" - 41,00.

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Что касается соперников украинских клубов по 1/16 финала, то, по мнению букмекеров, у "Брюгге" выше шансы выиграть Лигу Европы, чем у "Динамо" (34,00), а у тель-авивского "Маккаби" - одни из самых низких среди 32 команд (251,00).

Главными фаворитами на победу в ЛЕ считаются три английских клуба - "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", а также итальянский "Милан".

Фавориты на победу в Лиге Европы 2020-2021

1. "Тоттенхэм" - коэффициент 6,00

2. "Манчестер Юнайтед" - 7,5

3-4. "Арсенал" - 10,00

3-4. "Милан" - 10,00

5. "Лестер" - 13,00

6-7. "Наполи" - 15,00

6-7. "Байер" - 15,00

8-9. "Аякс" - 17,00

8-9. "Рома" - 17,00

10. "Вильярреал" - 19,00

11-12. "Бенфика" - 21,00

11-12. "Шахтер" - 21,00...

19. "Динамо" Киев - 41,00

"Шахтер" и "Динамо" в еврокубках: главное

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

"Динамо" впервые с 2016 года пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

Стало известно, сколько заработали "Шахтер" и "Динамо" по итогам выступления в ЛЧ.

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" предстоит сыграть с "Брюгге", а "Шахтеру" - с "Маккаби" Тель-Авив.

В "Шахтере" заявили, что ставят задачу выиграть Лигу Европы.

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Автор: Антон Дударь