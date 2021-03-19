Стала известна сетка плей-офф ЛЧ вплоть до финала.

19 марта состоялась жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов.

По ее итогам стали известны все пары 1/4 финала, а также потенциальные пары 1/2 финала и номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки

1/4 финала

Пара 1. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Пара 2. "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)

Пара 3. "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция)

Пара 4. "Реал" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

1/2 финала

Победитель пары 3 - Победитель пары 1

Победитель пары 4 - Победитель пары 2

Отметим, что при жеребьевке не было сеяных и несеяных команд.

Ответные матчи пройдут на полях команд, указанных вторыми.

Победитель первого полуфинала будет хозяином финала.

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Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6 и 7 апреля, а ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, а финал - на 29 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Впервые за 15 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

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Автор: Антон Дударь