19 марта состоялась жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов.
По ее итогам стали известны все пары 1/4 финала, а также потенциальные пары 1/2 финала и номинальный хозяин финала.
Результаты жеребьевки
1/4 финала
Пара 1. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
Пара 2. "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)
Пара 3. "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция)
Пара 4. "Реал" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
1/2 финала
Победитель пары 3 - Победитель пары 1
Победитель пары 4 - Победитель пары 2
Отметим, что при жеребьевке не было сеяных и несеяных команд.
Ответные матчи пройдут на полях команд, указанных вторыми.
Победитель первого полуфинала будет хозяином финала.
Читайте такжеОбошли Барселону: Бавария установила рекорд Лиги чемпионов
Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать
- Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6 и 7 апреля, а ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, а финал - на 29 мая.
- Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".
- Впервые за 15 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram