После завершения группового этапа Лиги наций 2020-2021 стал известен состав корзин для жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022.

Согласно рейтингу ФИФА, в котором сборная Украины занимает 24-е место, "желто-синие" получили место во второй корзине.

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Состав корзин

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзины 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Церемония жеребьевки пройдет 7 декабря в Цюрихе. По ее итогам 55 сборных будут разбиты на пять групп по шесть сборных и пять групп по пять команд.

Матчи отборочного раунда пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выступят 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира выйдут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах будет разыграно еще 3 путевки.