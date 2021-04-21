Голкипер Никита Шевченко стал героем и вывел "Зарю" в финал.

Луганская "Заря" стала вторым финалистом Кубка Украины. В полуфинале луганчане по пенальти прошли "Александрию".

Владислав Кочергин дальним ударом на 20-й минуте матча вывел "Зарю" вперед. Луганчане сохраняли минимальное преимущество до последних минут, но в компенсированное ко второму тайму время "Александрия" заработала пенальти, который реализовал Валерий Бондаренко.

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На последней минуте первого экстра-тайма "Заря" забила, но арбитр не засчитал гол Виталия Вернидуба и не стал смотреть видеоповтор.

Перед серией пенальти Виктор Скрипник заменил вратаря - Никита Шевченко вышел вместо Николы Василя. В итоге именно Шевченко стал героем матча. Сперва у "Зари" с пенальти не забил Дмитрий Иванисеня, но и у "Александрии" Каспар Дубра пробил выше. При счете 4:3 в пользу "Зари" Шевченко отразил удар Тимура Стецькова.

"Александрия" - "Заря" - 1:1 (3:4 по пенальти)

Голы: Бондаренко, 90+2 (с пенальти) - Кочергин, 20

"Александрия": Панькив, Бондаренко (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаев, 46), Дубра, Вантух, Банада, Лучкевич, Ковалец (Шастал, 71), Третьяков (Мишенко, 83), Дрышлюк, Ситало (Устименко, 71)

"Заря": Василь (Шевченко, 119), Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Лунев, 104), Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104)

Предупреждения: Бондаренко - Кочергин, Иванисеня, Гладкий, Цыганикс

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии. "Шахтер" не сумел пробиться в полуфинал, сенсационно проиграв "Агробизнесу".

Первым финалистом турнира стало "Динамо".

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 13 мая в Тернополе на "Стадионе имени Романа Шухевича".

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Автор: Антон Дударь