Футболисты итальянского топ-клуба возобновили тренировки после длительного перерыва (фото)
11:36, 06 мая 2020Футбол
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Игроки прошли необходимые тесты и приступили к занятиям.
фото: twitter.com/juventusfc
Туринский "Ювентус" возобновил тренировки после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
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Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
Накануне футболисты "Юве" прошли необходимые медицинские тесты. С 6 мая часть игроков возобновила тренировки на базе клуба.
Футболисты занимаются в индивидуальном порядке, при этом соблюдая необходимую дистанцию.
фото: twitter.com/juventusfc
фото: twitter.com/juventusfc
Напомним, на прошлой неделе правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта с 4 мая возобновить индивидуальные тренировки.
Как сообщал УНИАН, ранее Криштиану Роналду вернулся в Турин, но сможет приступить к тренировкам только через две недели.
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