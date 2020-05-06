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Футболисты итальянского топ-клуба возобновили тренировки после длительного перерыва (фото)

11:36, 06 мая 2020
Футбол
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фото: twitter.com/juventusfc

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Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Накануне футболисты "Юве" прошли необходимые медицинские тесты. С 6 мая часть игроков возобновила тренировки на базе клуба.

Футболисты занимаются в индивидуальном порядке, при этом соблюдая необходимую дистанцию.

фото: twitter.com/juventusfc
фото: twitter.com/juventusfc

Напомним, на прошлой неделе правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта с 4 мая возобновить индивидуальные тренировки. 

Как сообщал УНИАН, ранее Криштиану Роналду вернулся в Турин, но сможет приступить к тренировкам только через две недели.

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