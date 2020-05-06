Футболисты итальянского топ-клуба возобновили тренировки после длительного перерыва (фото)

Игроки прошли необходимые тесты и приступили к занятиям.

Туринский "Ювентус" возобновил тренировки после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Читайте такжеЕдиногласно: клубы итальянской Серии А решили, что делать с нынешним сезоном

Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Накануне футболисты "Юве" прошли необходимые медицинские тесты. С 6 мая часть игроков возобновила тренировки на базе клуба.

Футболисты занимаются в индивидуальном порядке, при этом соблюдая необходимую дистанцию.

Напомним, на прошлой неделе правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта с 4 мая возобновить индивидуальные тренировки.

Как сообщал УНИАН, ранее Криштиану Роналду вернулся в Турин, но сможет приступить к тренировкам только через две недели.