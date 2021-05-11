Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе с президентом клуба Андреа Аньелли и председателем совета директоров Джоном Элканном посетил завод Ferrari.
Об этом сообщает corriere.it.
Побывав на экскурсии, Роналду также встретился с пилотами Ferrari в Формуле-1 Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом. Он вручил им футболки со своим автографом.
Также Роналду не удержался от соблазна приобрести себе новое авто. Он заказал себе Ferrari Monza стоимостью 1,6 миллиона евро.
Известно, что у этого спорткара есть две модели - с пассажирским креслом, а также исключительно для водителя. Какую именно выбрал Роналду - неизвестно.
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