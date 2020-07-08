Изменение в важном правиле футбола останется в силе на следующий сезон - СМИ

Команды сохранят возможность проводить по пять замен.

В следующем сезоне Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) оставит в силе возможность проводить по пять замен за матч вместо трех.

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Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, организация в ближайшее время объявит об этом официально. У национальных федераций останется право отказаться от применения этого правила.

Изменения были внесены в мае в связи с пандемией коронавируса. Эта мера принималась, чтобы снизить нагрузку на футболистов после затяжной паузы. Командам приходится проводить матчи в более плотном графике, чтобы успеть завершить сезон после карантина.

Изначально планировалось оставить новое правило в силе до конца текущего года.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА внесла важное изменение в правила трансферов футболистов.

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