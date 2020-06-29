Спасет только одно: Барселона готова уволить главного тренера

У руководства каталонского клуба уже есть претендент на замену Кике Сетьену.

Руководство "Барселоны" готово уволить главного тренера команды Кике Сетьена после окончания сезона.

Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, спасти тренера от увольнения может только одно - если он выиграет крупный трофей: Лигу чемпионов или чемпионат Испании.

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Отмечается что Сетьен утратил доверие руководства клуба, которое недовольно недавними результатами и игрой команды. После возобновления сезона "Барселона" потеряла первую строчку в таблице Примеры. Кроме того, у Сетьена ухудшились отношения с игроками.

В январе специалист подписал контракт на два с половиной года, однако может не доработать его до конца.

Основным претендентом на замену для Сетьена называют экс-игрока "Барселоны" Хави, кандидатуру которого руководство каталонского клуба рассматривало еще зимой.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лионель Месси готов продлить контракт с "Барселоной".

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