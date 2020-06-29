цей матеріал доступний українською

Спасет только одно: Барселона готова уволить главного тренера

17:58, 29 июня 2020
Футбол
138 0
Кике Сетьен / фото REUTERS

Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, спасти тренера от увольнения может только одно - если он выиграет крупный трофей: Лигу чемпионов или чемпионат Испании.

Читайте такжеБарселона вновь потеряла очки в чемпионате Испании (фото)

Отмечается что Сетьен утратил доверие руководства клуба, которое недовольно недавними результатами и игрой команды. После возобновления сезона "Барселона" потеряла первую строчку в таблице Примеры. Кроме того, у Сетьена ухудшились отношения с игроками.

В январе специалист подписал контракт на два с половиной года, однако может не доработать его до конца.

Основным претендентом на замену для Сетьена называют экс-игрока "Барселоны" Хави, кандидатуру которого руководство каталонского клуба рассматривало еще зимой.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лионель Месси готов продлить контракт с "Барселоной".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter