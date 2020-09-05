Лондонский клуб подписал немецкого полузащитника Кая Хаверца.

"Челси" объявил о подписании одного из главных талантов мирового футбола - из "Байера" в лондонский клуб перешел Кай Хаверц.

Об этом сообщил официальный сайт "Челси".

21-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 2025 года.

Читайте также35-летний капитан ПСЖ перешел в Челси (фото)

"Я очень счастлив и горд оказаться здесь. Для меня выступать за такой большой клуб, как "Челси" - это осуществление мечты", - сказал Хаверц.

По неофициальной информации, "Челси" заплатил за Хаверца около 70 миллионов евро плюс бонусы. Он стал вторым самым дорогим подписанием клуба после вратаря Кепы Аррисабалаги.

В 17 лет 9 месяцев и 22 дня Хаверц стал самым молодым игроком в истории "Байера", забивавшим в Бундеслиге. Также он становился лучшим бомбардиром Бундеслиги среди футболистов до 21 года, а также самым молодым футболистом, который провел 50 матчей в чемпионате Германии.

Хаверц стал уже шестым новичком "Челси" этим летом после Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Тьяго Силвы, Маланга Сарра и Бена Чилуэлла.

Трансферы футбола: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь