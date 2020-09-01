Иван Ракитич продолжит карьеру в "Севилье".

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Иван Ракитич перешел из "Барселоны" в "Севилью".

Об этом информирует официальный сайт "Севильи".

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32-летний полузащитник подписал контракт, который рассчитан на четыре года.

Как передает официальный сайт "Барселоны", "Севилья" заплатила за хорвата 1,5 миллиона евро, а еще 9 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

Отметим, что Ракитич выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 годы, после чего перешел в "Барселону". За каталонский клуб он провел 310 матчей, в которых забил 35 голов и сделал 42 результативные передачи.

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Автор: Антон Дударь