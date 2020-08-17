"Будет много проблем": экс-форвард сборной Украины назвал главную угрозу для Шахтера в матче с Интером
Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик выразил мнение, что больше всего проблем в полуфинале Лиги Европы "Шахтеру" доставит форвард "Интера" Ромелу Лукаку.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.
Слова Белика приводит fcinternews.it.
"Интер" основывает свою игру на Лукаку. Ромелу - монстр. У защиты "Шахтера" будет много проблем с ним. Он один из самых сильных с физической точки зрения футболистов. Не знаю, есть ли в Европе форвард сильнее, чем Лукаку", - сказал Белик.
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Он выразил мнение, что у команд равные шансы команд на выход в финал:
"Очень сложно сказать, кто в итоге выйдет в финал. Шансы - 50 на 50. Обе команды любят играть в атаке".
"В "Шахтере" много бразильцев с превосходной техникой. Сейчас "горняки" в идеальной форме. До финала - всего один шаг, и случиться может все, что угодно", - также отметил экс-нападающий.
Интер - Шахтер: перед матчем
- Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча 17 августа.
- В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1). До этого в плей-офф "горняки" выбили "Бенфику" и "Вольфсбург", а итальянский клуб - "Лудогорец" и "Хетафе".
- В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал. "Интер" может выйти в финал турнира в пятый раз.
- Во втором полуфинале турнира "Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1).
- Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу уверен, что команда способна выиграть Лигу Европы в этом году.
- Уже известно, что судить матч "Интер" - "Шахтер" будет опытный польский рефери.
- Антонио Конте перед матчем назвал "Шахтер" "самым сильным соперником" команды в Лиге Европы. А Луиш Каштру выразил мнение, что соперникам не удастся удивить друг друга.
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