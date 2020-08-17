"Будет много проблем": экс-форвард сборной Украины назвал главную угрозу для Шахтера в матче с Интером

Алексей Белик оценил шансы "горняков" в полуфинале Лиги Европы.

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик выразил мнение, что больше всего проблем в полуфинале Лиги Европы "Шахтеру" доставит форвард "Интера" Ромелу Лукаку.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Слова Белика приводит fcinternews.it.

"Интер" основывает свою игру на Лукаку. Ромелу - монстр. У защиты "Шахтера" будет много проблем с ним. Он один из самых сильных с физической точки зрения футболистов. Не знаю, есть ли в Европе форвард сильнее, чем Лукаку", - сказал Белик.

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Он выразил мнение, что у команд равные шансы команд на выход в финал:

"Очень сложно сказать, кто в итоге выйдет в финал. Шансы - 50 на 50. Обе команды любят играть в атаке".

"В "Шахтере" много бразильцев с превосходной техникой. Сейчас "горняки" в идеальной форме. До финала - всего один шаг, и случиться может все, что угодно", - также отметил экс-нападающий.

Интер - Шахтер: перед матчем

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Автор: Антон Дударь