"Готовы идти навстречу". Динамо предложило неожиданную помощь Заре, чтобы доиграть сезон в Киеве

Клуб готов предоставить луганчанам место для размещения и тренировок.

"Динамо" готово предоставить луганской "Заре" базу ДЮСШ, чтобы доиграть сезон в Киеве.

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Об этом сообщил президент киевлян Игорь Суркис в комментарии пресс-службе клуба.

"Мы готовы предоставить "Заре" базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти навстречу и помочь соперникам в данном вопросе.

Наша забота в данном случае продиктована желанием минимизировать риск для участников турнира. Как "Динамо", так и игроков, и сотрудников других команд", - заявил Суркис.

Президент "Динамо" добавил, что провести все матчи первой шестерки в столице - оптимальный вариант для всех участников:

"В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться. Каждый выезд в нынешних условиях - это логистические проблемы и дополнительный риск здоровью футболистов и сотрудников. Гостиницы не работают, авиасообщение тоже, а значит это совсем другие расклады".

Ранее "Заря" не поддержала проведение всех матчей в Киеве из-за проблем с логистикой, а также предложила завершить сезон на стадионах в Днепре и Запорожье.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" планирует проводить товарищеские матчи перед возобновлением сезона.