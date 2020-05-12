"Идут переговоры": Динамо планирует проводить товарищеские матчи перед возобновлением сезона

В клубе уже возобновили тренировки.

Киевское "Динамо" во вторник, 12 мая, возобновило полноценный тренировочный процесс, а в дальнейшем команда планирует провести ряд товарищеских матчей, чтобы набрать форму перед возобновлением сезона.

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Об этом сообщил главный тренер киевлян Алексей Михайличенко в комментарии пресс-службе клуба.

"В наших планах двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но тут пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодня конкретики нет", - заявил тренер.

Михайличенко также добавил, что команда находится в хорошем настроении:

"Сегодня прошла очень эмоциональная тренировка. Ребята были очень рады тому, что они собрались вместе и провели нормальное занятие. Все прошло в положительном ключе, можно сказать, что празднично, но это лишь первый шаг.

У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы".

Напомним, решение о том, когда будет возобновлен чемпионат Украины, пока не было принято.

Как сообщал УНИАН, перед возобновлением тренировочного процесса футболисты "Динамо" прошли тесты на коронавирус.