Команда, которую возглавляет Сергей Ребров, продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

В 15-м туре чемпионата Венгрии "Ференварош" на выезде обыграл "Пакш" со счетом 3:1.

Один из голов в этом матче забил полузащитник сборной Украины Игорь Харатин.

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В начале второго тайма украинец реализовал пенальти, отправив мяч с "точки" в угол ворот.

"Ференцварош" набрал 35 очков и уверенно лидирует в чемпионате Венгрии. Команда, которую возглавляет Сергей Ребров, на 9 очков опережает ближайшего преследователя, имея матч в запасе.

Видео опубликовано на странице M4Sport в Facebook.

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Автор: Антон Дударь