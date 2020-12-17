В 15-м туре чемпионата Венгрии "Ференварош" на выезде обыграл "Пакш" со счетом 3:1.
Один из голов в этом матче забил полузащитник сборной Украины Игорь Харатин.
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В начале второго тайма украинец реализовал пенальти, отправив мяч с "точки" в угол ворот.
"Ференцварош" набрал 35 очков и уверенно лидирует в чемпионате Венгрии. Команда, которую возглавляет Сергей Ребров, на 9 очков опережает ближайшего преследователя, имея матч в запасе.
Видео опубликовано на странице M4Sport в Facebook.
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