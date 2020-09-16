Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Тоттенхэме".

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл близок к переходу в лондонский "Тоттенхэм".

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Как передает BBC, агент Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что валлиец хочет вернуться в английский клуб.

"Гарет по-прежнему любит "Тоттенхэм". Это то место, в котором ему хотелось бы оказаться", - сказал Барнетт.

По информации talksport.com, "шпоры" уже провели "предварительные переговоры" с "Реалом" о трансфере. Источник издания отметил:

"Гарет очень хочет, чтобы трансфер состоялся. Человек из окружения Бэйла выразил уверенность в том, что валлиец перейдет в "Тоттенхэм".

На данный момент неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере.

Гарет Бэйл: карьера в "Реале"

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма", за который выступал шесть лет, в 2013 году за 101 миллион евро и стал на тот момент самым дорогим футболистом в истории.

В составе "сливочных" валлиец забил 105 голов в 251 матче, в том числе на его счету голы, которые позволяли "Реалу" выйти вперед в финалах Лиги чемпионов 2014 и 2018 годов.

С "Реалом" Бэйл четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды - чемпионат Испании, а также завоевал еще ряд трофеев.

После возобновления сезона 2019-2020 Бэйл провел за "Реал" лишь два матча.

Контракт 31-летнего валлийца с мадридским клубом рассчитан до 2022 года, а его зарплата составляет 15 миллионов евро в год.

Прошлым летом Бэйл мог перебраться в Китай, однако трансфер сорвался в последний момент.

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Автор: Антон Дударь