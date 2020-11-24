24 ноября в 10 утра около 30 человек пришли в кабинет к исполняющему обязанности директора стадиона имени Гагарина в Чернигове Александру Овчаренко и совершили нападение.
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Об этом сообщает "Суспільне спорт".
По информации источника, Овчаренко вывели на улицу и закинули в мусорный бак, а также разбили ему голову.
На некоторых из нападавших была символика клуба УПЛ "Десна". Всех организованно привезли на стадион, а позже увезли на машинах.
Стоит отметить, что ранее в этот же день на странице ультрас "Десны" в Instagram было размещено сообщение о том, что новое руководство стадиона может запретить команде проводить на нем домашние поединки.
Александр Овчаренко эти обвинения отрицает.
Видео нападения опубликовано на YouTube-канале Суспільне Чернігів.
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