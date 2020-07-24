Дом футболиста Ливерпуля ограбили, когда он праздновал победу в АПЛ

Фабиньо не было дома, когда туда ворвались грабители.

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо стал жертвой грабителей - в дом футболиста проникли неизвестные, когда он отмечал завоевание титула в Английской Премьер-лиге.

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Об этом сообщает Liverpool Echo.

Клуб отмечал чемпионство на стадионе "Энфилд" после матча с "Челси" (5:3) 22 июля. Под утро в четверг Фабиньо вернулся домой и обнаружил пропажу вещей.

Помимо драгоценностей у футболиста пропал автомобиль Audi RS6. Позже машина была найдена в городе Уиган и возвращена владельцу.

"Ливерпуль" в нынешнем сезоне стал 19-кратным чемпионом Англии.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболиста "Милана" ограбили за рулем автомобиля.

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