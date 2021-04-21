УЕФА представил 19 арбитров, которые будут главными на матчах чемпионата Европы.

УЕФА опубликовал список из 19 арбитров, которые будут судить матчи финального турнира Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На матчах Евро-2020 будут работать следующие рефери:

Феликс Брых, Даниэль Зиберт (оба - Германия), Карлос Дель Серро, Антонио Матеу Лаос (оба - Испания), Бьорн Кейперс, Данни Маккели (оба - Нидерланды), Майкл Оливер, Энтони Тейлор (оба - Англия), Иштван Ковач, Овидиу Хацеган (оба - Румыния), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Артур Соареш Диаш (Португалия), Сергей Карасев (Россия), Даниэле Орсато (Италия), Клеман Тюрпен (Франция), Джюнейт Чакыр (Турция), Андреас Экберг (Швеция), Фернандо Рапальини (Аргентина).

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Впервые на ЧЕ будет работать рефери из Южной Америки. Фернандо Рапальини приглашен в рамках программы обмена согласно соглашению о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией (испанец Хесус Хиль Мансано будет судить матчи Копа Америка-2021).

Также стоит отметить, что впервые на мужском Евро будет работать арбитр-женщина. Француженка Стефани Фраппар будет обслуживать матчи как четвертый судья.

Каждая судейская бригада будет состоять из главного арбитра, двух ассистентов, четвертого судьи, резервного помощника судьи, а также команды из четырех видеоасисстентов арбитра.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями.

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Автор: Антон Дударь