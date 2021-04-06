В Бухаресте "желто-голубые" сыграют против македонцев и австрийцев.

Министерство спорта Румынии объявило, что на футбольные матчи в Бухаресте в рамках Чемпионата Европы по футболу-2020 допустят иностранных болельщиков на трибуны.

Об этом сообщает Digi24.

Национальный стадион в Бухаресте вмещает 52 000 зрителей, а УЕФА позволило пускать лишь 25% от вместимости арены. То есть 13 000 фанатов смогут увидеть поединки Евро-2020 в Бухаресте.

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Министр спорта Румынии Эдуард Новак отметил, что доступ на стадион будет в соответствии с инструкциями УЕФА.

"Каждый зритель должен предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от COVID, или что ему сделали прививку. Каждый билет будет содержать дату и время, когда он должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей у входа. Другой вариант, когда у него нет теста, проверка будет проводится на месте", - подчеркнул чиновник.

Румынии достались четыре поединка в рамках Евро-2020, в том числе два с участием сборной Украины. Оба раза команда Андрея Шевченко будет играть в Бухаресте. 17 июня против сборной Северной Македонии и 21 июня против сборной Австрии.

Министр не сообщил, будут ли иметь право на въезд болельщики с билетами на матчи из-за пределов ЕС. По состоянию на сейчас въезд для украинцев в страны Евросоюза закрыт.

Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

В УЕФА ранее рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.

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Автор: Будрин Артем