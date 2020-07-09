Украинцы Гармаш и Кравец отметились голами в матче друг против друга в Турции (видео)
21:58, 09 июля 2020Футбол
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Бывшие футболисты киевского "Динамо" приняли активное участие в зрелищной концовке поединка.
Гармаш сравнял счет в добавленное время / фото twitter.com/crizesporas
Украинские футболисты Артем Кравец и Денис Гармаш отличились голами в поединке 31-го тура чемпионата Турции между "Ризеспором" и "Кайсериспором".
На 87-й минуте Кравец реализовал пенальти в составе "Кайсериспора" и вывел свою команду вперед - 2:1. Это был восьмой гол форварда за турецкий клуб в текущем сезоне.
Однако "Ризеспор" смог перевернуть игру в компенсированное время. На второй добавленной минуте ударом пяткой счет сравнял Денис Гармаш.
Решающий удар спустя две минуты нанес Иванилду Фернандеш, который принес "Ризеспору" победу со счетом 3:2.
УНИАН ранее сообщал о том, что Кравец забил гол турецкому топ-клубу.
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