В белорусском клубе сделали заявление о возможном расторжении контракта с украинцем Хачериди

"Динамо" Брест не планирует расторгать контракт из-за послематчевого скандала.

Брестское "Динамо" опровергло информацию о том, что может разорвать контракт с украинцем Евгением Хачериди из-за инцидента после матча чемпионата Беларуси против "Витебска".

Об этом сайту by.tribuna.com заявили в пресс-службе "Динамо".

"Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет", - сказали в брестском клубе.

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"Будет ли клуб как-то наказывать игрока? Этот вопрос будет рассмотрен внутри клуба", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в игре с "Витебском" Хачериди получил необязательную красную карточку, в безобидной ситуации ударив соперника ногой. После матча футболист в подтрибунном помещении пытался выяснить отношения с арбитром.