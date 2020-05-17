Проще было забить: футболистка допустила эпичный промах в чемпионате Беларуси (видео)

Екатерина Дудко не смогла переправить мяч в ворота с нескольких метров.

Курьезный эпизод произошел в матче 3-го тура чемпионата Беларуси среди женских команд между "Неманом" и сборной Беларуси "АБФФ-U19".

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На 7-й минуте голкипер Полина Малаева допустила ошибку, не сумев прервать прострел, мяч покатился к Екатерине Дудко, которой нужно было просто переправить его в пустой угол ворот.

Однако футболистка "Немана" в этой ситуации не смогла нанести удар, просто выпустив мяч за линию ворот.

Добавим, что в этом матче Дудко все же не ушла с поля без гола, а ее команда в итоге победила со счетом 2:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Беларуси футболист расплакался из-за замены.