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Проще было забить: футболистка допустила эпичный промах в чемпионате Беларуси (видео)

14:09, 17 мая 2020
Футбол
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Екатерина Дудко не забила в простой ситуации / фото: fcneman.by

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На 7-й минуте голкипер Полина Малаева допустила ошибку, не сумев прервать прострел, мяч покатился к Екатерине Дудко, которой нужно было просто переправить его в пустой угол ворот.

Однако футболистка "Немана" в этой ситуации не смогла нанести удар, просто выпустив мяч за линию ворот.

Добавим, что в этом матче Дудко все же не ушла с поля без гола, а ее команда в итоге победила со счетом 2:1. 

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Беларуси футболист расплакался из-за замены.

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