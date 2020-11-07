Эден Азар и Каземиро не помокут команде в матче с "Валенсией".

В мадридском "Реале" зафиксированы два случая заражения коронавирусом среди футболистов.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба.

В рамках очередного тестирования положительные результаты оказались у полузащитника Каземиро и вингера Эдена Азара.

Оба футболиста помещены на самоизоляцию и не смогут сыграть в 9-м туре чемпионата Испании протий "Валенсии" - матч состоится 8 октября.

В нынешнем сезоне Каземиро провел за "Реал" 10 поединков, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Азар только в конце октября вернулся после травмы и успел сыграть в 3 матчах, в одном из которых забил гол.

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Перевод: Данил Слесь