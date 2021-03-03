Джанлуиджи Буффон может играть еще пару лет.

Легенда футбола Джанлуиджи Буффон назвал крайний срок завершения карьеры.

В интервью The Guardian итальянец признался, что завершит карьеру не позже 2023 года.

"У меня в голове есть определенный знак "стоп", максимальная планка. Это июнь 2023 года. Это крайний срок, самый крайний", - сказал Буффон.

При этом 43-летний вратарь "Ювентуса" добавил:

Читайте такжеЛегендарный итальянский вратарь Буффон в 43 года установил крутое достижение"Впрочем, я могу закончить карьеру и в ближайшие четыре месяца".

Джанлуиджи Буффон: карьера и достижения

Буффон начинал карьеру в "Парме", а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем он провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб.

Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Буффон признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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Автор: Антон Дударь