"Шахтер" проведет матч в Днепре.

В 11-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" будет принимать донецкий "Шахтер".

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Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

"Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ и отстает от "Динамо" на три очка. Команда Луиша Каштру находится не в лучшем психологическом состоянии после второго подряд разгрома в Лиге чемпионов от "Боруссии" Менхенгладбах (0:4).

В прошлом туре Премьер-лиги "горняки" потеряли очки в поединке с "Александрией" - 1:1. В той игре удаление получил Жуниор Мораес, поэтому форвард пропустит предстоящий матч.

"Днепр-1" после 10 туров идет 11-м в таблицеЮ, набрав всего 8 очков. Команда Игора Йовичевича имеет серию из трех подряд поражений - от "Динамо" (1:2), "Колоса" (0:2) и "Миная" (2:3).

УПЛ, 11-й тур

Днепр-1 - Шахтер

Онлайн видео трансляция матча

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Автор: Данил Слесь