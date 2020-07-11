Днепр-1 - Львов: обзор и полное видео матча УПЛ
21:25, 11 июля 2020Футбол
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"Днепр-1" и ПФК "Львов" встречались в рамках 30-го тура чемпионата Украины.
Владислав Супряга / фото facebook.com/sportclubdnipro1
В 30-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" и "Львов" играли в Тернополе. Матч прошел 11 июля.
Встреча завершилась победой "Днепра-1" со счетом 3:2. Дублем у победителей отметился Владислав Супряга, еще один мяч на счету Алексея Хобленко. У "Львова" два гола забил Ренан Абнер.
Днепр-1 - Львов
Видеообзор
Днепр-1 – Львов - 3:2. Обзор матча
Полное видео матча
В этом сезоне на первом этапе УПЛ "Львов" выиграл в Днепре со счетом 3:2, после чего днепряне взяли реванш - 2:0. На втором этапе "Днепр-1" выиграл со счетом 2:1.
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 30-го тура УПЛ.
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