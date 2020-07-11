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Днепр-1 - Львов: обзор и полное видео матча УПЛ

21:25, 11 июля 2020
Футбол
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Владислав Супряга / фото facebook.com/sportclubdnipro1

Встреча завершилась победой "Днепра-1" со счетом 3:2. Дублем у победителей отметился Владислав Супряга, еще один мяч на счету Алексея Хобленко. У "Львова" два гола забил Ренан Абнер.

Днепр-1 - Львов

Видеообзор

Полное видео матча

В этом сезоне на первом этапе УПЛ "Львов" выиграл в Днепре со счетом 3:2, после чего днепряне взяли реванш - 2:0. На втором этапе "Днепр-1" выиграл со счетом 2:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 30-го тура УПЛ.

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