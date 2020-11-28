Киевляне без проблем разобрались с "Ворсклой".

В центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу".

Читайте такжеДинамо - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ

Команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте, когда Цыганков замкнул пас Вербича с нескольких метров. Спустя несколько минут динамовцы забили благодаря удару Де Пены и даже отпраздновали взятие ворот, но арбитр зафиксировал офсайд у Вербича, который участвовал в атаке.

Именно Вербич на 36-й минуте нанес точный удар в нижний угол ворот "Ворсклы" и удвоил преимущество "Динамо". Перед перерывом арбитр снова воспользовался помощью VAR и не назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой Степанюка.

Во втором тайме у обеих команд было по несколько моментов, в которых себя проявили вратари Бущан и Ткаченко.

На 82-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Арбитр посмотрел повтор действий Забарного в борьбе со Степанюком и удалил защитника за высоко поднятую ногу. Под занавес игры судья уровнял составы, показав красную Кане за фол на Ледневе.

"Динамо" остается лидером турнирной таблицы УПЛ, набрав 26 очков. "Ворскла" (19) идет на третьей строчке.

"Динамо" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Цыганков, 14, Вербич, 36

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Андриевский, Цыганков, Шепелев (Леднев, 62), Шапаренко (Караваев, 84), Де Пена (Гармаш, 62), Вербич (Супряга, 80)

"Ворскла": Ткаченко, Пердута (Дубко, 76), Яворский, Ндиайе, Ребенок (Пешич, 46), Кане, Пуцлин (Челядин, 71), Скляр (Власов, 76), Якубу, Степанюк, Щербак (Кравчук, 46)

Предупреждения: Пердута, Челядин, Скляр, Яворский

Удаления: Забарный, 82 - Кане, 90

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь