Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Георгий Бущан поделились эмоциями после матча.

Футболисты "Динамо" подвели итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала", который завершился домашним поражением.

Слова игроков приводит официальный сайт "Динамо".

Один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков считает, что "Вильярреал" показал киевлянам их уровень:

"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам. Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти".

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук выразил мнение, что "Динамо" могло проиграть с другим счетом:

"Обидно проигрывать. Объективно говоря, на победу мы не наиграли, но хотя бы один мяч забить могли. Также обидно пропускать после стандартных положений - оба мяча в наши ворота получились как раз после них. Было бы не так жалко, если бы они забили в тех атаках, которые создали".

Также он рассказал о сложности, которая возникала в игре против "Вильярреала":

Читайте также"Соперник просто сильнее": Луческу назвал причины поражения Динамо в матче с Вильярреалом"Мы старались контролировать мяч, порой это получалось, но их тактика была такой, что они вроде бы и позволяли нам это делать, но когда мы принимали мяч, соперники постоянно были рядом, "на ноге", поэтому было тяжело разворачиваться вперед. В целом, у испанцев хорошая, обученная команда, футболисты уверены в себе, видно, что они играют в сильном чемпионате".

Голкипер Георгий Бущан подчеркнул, что команда будет верить в то, что ей удастся отыграться через неделю:

"Честно говоря, результат не очень… Хотелось порадовать зрителей, да и игра нам давалась, но чего-то не хватило. Тем не менее, ничего страшного не случилось, мы не вешаем нос и готовимся к следующей игре. В футболе нет ничего невозможного. Конечно, хочется верить в лучшее и в чудо".

"Динамо" - "Вильярреал": итоги матча

"Динамо" проиграло "Вильярреалу" со счетом 0:2. Голы на счету защитников Пау Торреса и Рауля Альбиоля.

"Динамо" не нанесло ни одного удара в створ и не смогло забить в третьем из пяти домашних матчей в основной сетке еврокубков в этом сезоне.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com признан Хуан Фойт (оценка - 8,1). В составе "Динамо" - Георгий Бущан (7,1).

35-летний Рауль Альбиоль провел свой 100-й матч в еврокубках. Он четвертый испанский защитник, которому в 21 веке покорилась эта планка (после Серхио Рамоса, Жерара Пике и Карлеса Пуйоля).

Ответная встреча состоится в Испании 18 марта.

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Автор: Антон Дударь